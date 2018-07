Quadrilhas assaltam de casa a banco

Em operações distintas, policiais civis e federais prenderam duas quadrilhas que roubavam bancos e caixas eletrônicos - até nas dependências do Ministério Público - em São Paulo. Os dois grupos não agiam juntos, mas tinham algo em comum: contavam com a ajuda de vigilantes. Suspeita-se que um bando fornecia armas para o outro. Um vigia facilitava a entrada dos assaltantes nas instituições financeiras e outro filmava os locais, dando detalhes da segurança aos ladrões. A PF e o Departamento Estadual de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) monitoravam as quadrilhas havia três meses e há casos sendo investigados em Mogi das Cruzes e Atibaia.

Um suspeito, segundo a PF, fazia parte da equipe de segurança do prédio do MP na Rua Peixoto Gomide. O delegado Leandro Daiello Coimbra, superintendente regional da PF em São Paulo, informou que o vigia teria facilitado o acesso do bando às instalações da Procuradoria da República. O assalto ocorreu na madrugada de 3 de junho. Foram roubados R$ 70 mil do caixa do Banco do Brasil.

Agentes federais prenderam o vigia ontem de manhã, na agência onde o acusado trabalhava. Outros quatro assaltantes foram detidos na zona sul da capital. No sábado, policiais federais e investigadores do Deic prenderam outros cinco integrantes da quadrilha, na zona leste. Essa parte do bando foi flagrada tentando roubar a casa do secretário de Obras da prefeitura de Suzano, Cláudio Scalli. Suspeita-se de que os ladrões da zona leste forneciam as armas e os da zona sul aplicavam a tecnologia para arrombar os caixas eletrônicos.

No sábado foram presos Vagner de Souza, de 23 anos; Marcelo Almeida dos Santos, de 25; Isael da Silva Santos, de 27; e Edgar Vinícius Dourado, de 23, em Cidade Tiradentes, além de Robson Gonçalves de Jesus, de 38 anos, em Itaquera. Segundo o delegado Waldomiro Popiani Milanesi, chefe da Divisão de Crimes contra o Patrimônio do Deic, Jesus era vizinho de Scalli e planejou o roubo. A polícia chegou ao local pouco antes do assalto. O crime foi evitado porque as conversas telefônicas dos assaltantes foram interceptadas com autorização judicial.

O delegado Milanesi afirmou que a quadrilha também costumava roubar casas. Em um ano e meio, os ladrões realizaram nove assaltos, entre invasões a residências e bancos. Segundo a polícia, os bandidos agiam com violência. Nas casas, tiravam as roupas das mulheres e ameaçavam estuprá-las.

Os criminosos tiveram a prisão temporária decretada pela 9ª Vara Criminal Federal.