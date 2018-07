QUADRINHOS ALTERNATIVOS Lourenço Mutarelli fala sobre quadrinhos hoje (28) na Estação Caneca, como parte do projeto 'Cemitério de Automóveis 30 Anos - Artes do Subterrâneo', que comemora o aniversário do grupo teatral de Mário Bortolotto. O dramaturgo faz a mediação do debate. R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5783. Hoje (28), 19h. Grátis (retirar senha 1h antes).