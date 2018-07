Quadro clínico de Pedro Leonardo é estável, diz hospital

SÃO PAULO - O cantor Pedro Leonardo, de 24 anos, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês, no centro de São Paulo. De acordo com o hospital, o quadro clínico de Pedro é estável.

Ele sofreu um acidente de carro em abril. A colisão aconteceu em uma estrada entre Minas Gerais e Goiás. Pedro ficou internado, em estado grave, no Hospital Municipal de Itumbiara, após uma cirurgia. Transferido para Goiânia, o cantor sofreu duas paradas cardíacas. No dia 26, ele foi transferido para São Paulo. Ainda não se sabe se o cantor terá sequelas.