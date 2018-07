Quadro de baixa lucratividade derruba ações em Wall Street As bolsas de valores norte-americanas mergulharam nesta terça-feira, com temores de uma recessão global e uma série de notícias corporativas decepcionantes em meio ao quadro de deterioração dos resultados empresariais. O índice Dow Jones teve baixa de 2,50 por cento, a 9.033 pontos. O Standard & Poor's 500 caiu 3,08 por cento, a 955 pontos. O Nasdaq tombou 4,14 por cento, a 1.696 pontos. Os empresas petrolíferas e mineradoras pesaram sobre o mercado mais amplo, à medida que os preços das commodities caíram e depois que a mineradora Freeport-McMoRan Copper & Gold's divulgou uma forte queda de seu resultado. As ações da Freeport McMoran despencaram 10,8 por cento. Com mais sinais de que os mercados de crédito estão começando a se curar, os investidores voltaram as suas atenções para as fracas perspectivas de resultados. Lucros decepcionantes foram reportados espalhadamente. O termômetro tecnológico Texas Instruments Inc alertou que as vendas de seus chips analógicos estão desacelerando, enquanto a empresa de produtos químicos DuPont cortou a sua previsão de resultado para o ano. Empresas de tecnologia recuaram, levando o Nasdaq a perder mais de 4 por cento, antes dos resultados da fabricante do iPod Apple, e a companhia de Internet Yahoo. Após o fechamento o Yahoo informou que seu lucro trimestral caiu drasticamente, enquanto a Apple divulgou previsão do atual trimestre abaixo do esperado por Wall Street. "O sobe-e-desce deste momento ocorre porque por um lado os mercados de crédito parecem ter melhorado um pouco, mas por outro todas as empresas irão dizer em suas perspectivas de lucros que a economia parece fraca", disse Eric Kuby, vice-presidente de investimento da North Star Investment Management.