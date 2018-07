Quadro de cavalo pintor vai a leilão

Justin, um cavalo de nove anos de idade tem uma habilidade especial, ele pinta.

O método do artista é simples: com a ajuda de sua dona, ele segura o pincel entre os dentes e produz trabalhos abstratos, com pinceladas fortes e cores vivas.

Justin trabalha quase todos os dias na fazenda onde mora, em Indiana, nos Estados Unidos. Telas grandes e pequenas de sua autoria decoram o local. Agora, uma de suas obras vai a leilão no final de semana.

A dona de Justin, a artista gráfica Adonna Combs, comprou o cavalo quando ele tinha apenas dois anos. O objetivo era usar o animal em um show de saltos. Mas Justin não se mostrou entusiasmado em saltar, preferindo desenhar na areia, segurando o chicote de sua dona entre os dentes.

