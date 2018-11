Quadro de Cristo 'sangra' na Índia

Centenas de fiéis vêm fazendo fila diante de uma igreja na cidade de Mumbai, na Índia, desde que manchas apareceram num quadro de Jesus Cristo na última sexta-feira. Assista ao vídeoAs supostas manchas de sangue surgiram pouco abaixo do coração de Cristo. "Jesus está nos dizendo que é o Deus vivo e único e que nós temos que crer nele. Temos que rezar pela paz", disse essa devota. Embora muitos devotos estejam convencidos de que as manchas são de sangue, os padres da igreja não atestam o milagre. Para eles, o fenômeno é simplesmente conseqüência da humidade no local. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.