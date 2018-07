Quadro de Luciano melhora, mas não há previsão de alta

"Os exames de controle do potássio no sangue apresentaram valores crescentes, sendo a última medida igual a 3,2 mEq/L. Quando atingir o ideal, entre 4,0 e 4,5 mEq/L teremos condições de liberar", afirmou. Além disso, o cantor já apresenta uma normalização do eletrocardiograma. Com isso, foi descartada uma possível transferência para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, como chegou a ser especulado.

Conforme o boletim médico, Luciano teve uma noite de sono estável e está realizando fisioterapia motora com uso de videogames na UTI. "Não apresentando riscos de novas arritmias ou parada cardíaca". Durante a madrugada, ele recebeu visitas e esteve acompanhado dos pais, Francisco e Helena Camargo, o irmão Emanuel e a mulher Flávia Fonseca.

Na avaliação do médico, alguns fatores interferiram no estado de saúde do cantor. O ritmo de turnê, que o obriga a alterar alguns hábitos foi um deles. "Por conta de se alimentar mal, dormir mal, ter as agitações; o uso do remédio é maior nesse período e o Luciano tem o intestino muito preso, o que o força ao uso de laxantes. Ele tem dieta saudável, mas no período de turnê existe essa mudança no hábito alimentar. Acredito que o gatilho foi a mudança de alimentação, principalmente".

Para Hipólito, não há mais risco de morte. "Vamos realizar os exames à tarde (sábado) antes de qualquer medida. Mas o quadro está sendo positivo", completou.

Do lado de fora do hospital, o número de fãs era menor do que o registrado no dia em que Luciano foi internado. Uma de suas fãs, Jurema Turatti, foi levar um cartão para o artista. "Acompanho eles há 20 anos, desde que começaram as carreiras. No meu cartão pedi que não se separassem. Problemas de família todos têm. Seria uma pena muito grande se eles se separassem", afirmou Jurema.