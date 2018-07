Quadro de motorista que caiu de viaduto no Rio é estável

O acidente aconteceu por vota das 19h45 e deixou ao menos 30 pessoas feridas na noite de ontem. O ônibus dirigido por Oliveira era de uma linha do sistema BRT (corredor exclusivo para ônibus) e seguia pela Avenida Ayrton Senna quando caiu no Mergulhão Billy Blanco, atingindo a frente de outro coletivo. As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao Mergulhão por volta das 20h e ali permaneceram até as 21h30. A Polícia Militar também esteve no local.

Ainda não há informações sobre as causas da queda do ônibus. Desde a inauguração, em 2013, os acidentes são frequentes com as linhas do BRT, sistema que opera entre os bairros da Barra da Tijuca, Recreio, Campo Grande e Santa Cruz, na zona oeste, e também em Madureira e Galeão, na zona norte.

Em nota, o Consórcio BRT informou que vai colaborar com as investigações e aguardar a conclusão da perícia sobre as causas do acidente. Ainda de acordo com o texto, "as empresas operadoras prestarão assistência às vítimas".