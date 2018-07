Quadro de Putin arrecada mais de US$ 1 milhão

Um quadro esboçado pelo primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, foi vendido em um leilão beneficente em São Petersburgo pelo preço recorde de US$ 1,15 milhão (o equivalente a quase R$ 2,6 milhões). O quadro de uma janela, com neve caindo do lado de fora, foi finalizado por um artista profissional e exibe a assinatura de Putin. A obra se tornou o quadro mais caro já vendido na Rússia, com um valor quatro vezes superior à quarta versão da Praça Negra, de Kazimir Malevich, que foi comprada pelo museu Hermitage por US$ 1 milhão, em 2004. Natalya Kurnikova, que é dona de uma galeria de arte, disse que comprou a obra porque pode ser a primeira e última do tipo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.