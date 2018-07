Quadro de Renoir comprado por US$ 7 foi furtado há 60 anos

Uma pintura a óleo comprada por uma mulher em um bazar por US$ 7 em 2010, na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, identificada como de autoria do impressionista francês Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) e avaliada em pelo menos US$ 75 mil, foi furtada de um museu em Baltimore, em Maryland, há mais de 60 anos, afirma a polícia local. Agora, o museu que a abrigava na época pretende reaver a obra.

Segundo a polícia de Baltimore, um boletim de ocorrência de 17 de novembro de 1951 registra o furto da tela On the Shore of the Seine, de Renoir. O Baltimore Museum of Art, que a expunha na ocasião, também tem um registro da mesma data relatando o furto, pelo qual foi indenizado em US$ 2,5 mil.

A mulher que comprou o quadro há dois anos, não identificada, diz que ele ficou guardado durante esse tempo e que só recentemente ela o levou para ser avaliado por uma casa de leilões, que verificou ser de autoria do famoso pintor. O leilão da tela estava previsto para hoje, mas ele foi suspenso após um repórter do Washington Post encontrar evidências de que essa tela estava emprestada para o museu de Baltimore desde 1937 por uma colecionadora.

"Achei que seria uma questão de tempo até que alguém a reivindicasse, pois essas coisas não desaparecem simplesmente", diz o ex-agente do FBI Robert Wittman, especialista em furto de obras de arte. / AP