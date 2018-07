Segundo o hospital, Dominguinhos ainda está sedado, respirando com a ajuda de aparelhos e sendo medicado com antimicrobianos. "O paciente não apresentou intercorrências e encontra-se com o quadro mais estável no dia de hoje", diz o boletim.

Dominguinhos, de 71 anos, está internado desde o dia 17 com um quadro de infecção respiratória e arritmia cardíaca. O cantor trata há seis anos um câncer no pulmão.