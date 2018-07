Quadro de saúde de Niemeyer evolui bem É boa a evolução do pós-operatório do arquiteto Oscar Niemeyer, de 101 anos, segundo informações divulgadas ontem pelo Hospital Samaritano, no Rio. Niemeyer foi submetido na quinta a uma cirurgia para retirada da vesícula e no sábado saiu da UTI. Ele está lúcido e respira bem, sem ajuda de aparelhos. Não há previsão de alta.