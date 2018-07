Quadro de Van Gogh, de 1886, tem autenticidade confirmada Especialistas holandeses confirmaram ontem a autenticidade de um quadro de 1886 atribuído ao mestre do impressionismo Vincent Van Gogh, no museu Fundatie, da cidade holandesa de Zwolle. A obra é um óleo de 55 cm por 38 cm, com o título El Molino Le Blute-Fin, e contém referências a Montmartre, local conhecido pelo encontro de grandes artistas na capital francesa. O quadro foi adquirido em 1975 pelo então diretor do museu Boyman de Roterdã, Dirk Hannema, que assegurava desde o início tratar-se de uma obra de Van Gogh (1853-1890). As investigações sobre a autenticidade da pintura tiveram início em 2007, por especialistas do Museu Van Gogh de Amsterdã, e o quadro faz parte da época parisiense mais colorida do pintor.