Quadro precederia 'Mona Lisa' em 10 anos

Hoje, em Genebra, será exposta uma pintura que seria a versão original da Mona Lisa, obra do italiano Leonardo Da Vinci que faz parte do acervo do Museu do Louvre, em Paris. A hipótese polêmica é sustentada por uma fundação suíça que pesquisa a pintura há mais de 30 anos e concluiu que ela precede a versão mais famosa em uma década.

"Investigamos a pintura de todos os ângulos relevantes e toda a informação acumulada indica que ela é uma versão anterior da Gioconda que está no Louvre", disse Stanley Feldman, historiador da arte e membro da Fundação Mona Lisa, fazendo menção ao outro nome do quadro.

O quadro que será apresentado hoje mostra uma mulher aparentando pouco mais de 20 anos - em vez dos cerca de 30 da pintura que está no Louvre -, na mesma pose e com o mesmo sorriso enigmático.

O anúncio deixou outros especialistas céticos. Para Martin Kemp, professor da Universidade de Oxford, essa pintura provavelmente é uma cópia do quadro que está em Paris, feita por um outro pintor, que decidiu rejuvenescer a modelo. Um dos motivos para seu ceticismo é o fato de essa pintura ter sido feita sobre tela e não sobre madeira, suporte preferido de Da Vinci. / REUTERS