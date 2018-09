Quadro respiratório de Chico Anysio apresenta evolução O comediante Chico Anysio apresentou evolução no quadro respiratório e já diminuiu o uso da ajuda mecânica para respirar, de acordo com boletim médico divulgado no início desta tarde. Ele está internado na Unidade Intermediária (UI) do Hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro. O boletim também informou que Chico Anysio começou a ingerir alimentos pastosos. O estado de saúde dele permanece estável.