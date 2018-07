Quadros avaliados em R$ 1,5 mi são encontrados em SP

Os criminosos foram encontrados na cidade de Mairiporã, na Grande São Paulo. Um deles confessou que invadiu a casa de um aposentado de 59 anos e furtou os quadros e objetos. O suspeito contou que vendeu o material roubado para o dono de um ferro velho, localizado na rua Condessa Amália Matarazzo, no Jardim Peri, zona norte da Capital. No local, os policias civis apreenderam os objetos de luxo. Os quadros estavam na casa do dono do ferro velho. Os investigadores acreditam que eles seriam vendidos.

Dos sete quadros, quatro têm o selo da Escola Paulista de Belas Artes. Eles são do pintor José Paulo Licatti. As obras, que possuem cotações internacionais, foram avaliadas em aproximadamente R$ 1,5 milhão.

Os quadros e objetos foram devolvidos a vítima. A dupla foi indiciada por furto qualificado consumado e está à disposição da Justiça. O dono ferro velho responderá por receptação, mas ainda não foi localizado pela polícia.