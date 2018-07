Quadros recuperados devem voltar hoje para Pinacoteca As duas obras roubadas da Estação Pinacoteca de São Paulo, recuperadas pela polícia no fim da noite ontem, devem voltar ao museu ainda hoje, segundo informações da assessoria do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic). Os quadros "Mulheres na Janela", do pintor Di Cavalcanti, e "O Casal", de Lasar Segall, estavam desaparecidas desde 12 de junho, quando foram roubadas da Estação Pinacoteca. De acordo com a assessoria, os quadros estão na sede do Deic e passam por perícia, que está sendo acompanhada por representantes da Pinacoteca. Segundo informações iniciais, os quadros estão em perfeito estado e aparentemente não apresentam danos. A polícia prendeu o gerente de padaria Edmilson Silva do Nascimento, de 29 anos, em Guaianazes, na zona leste da cidade, As obras estavam em sua casa. A equipe também identificou o terceiro homem envolvido no roubo.