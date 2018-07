QUAL O SEU TIPO? Com cerca de 600 rótulos na carta de cervejas, o bar The Ale House é um daqueles lugares com potencial para se aprender a beber. Pena que o iniciante precisará chegar lá já com o tipo de sua preferência. Ao pedir sugestões, acostume-se à pergunta: "Que tipo de cerveja você gosta?". Se não sabe bem qual o seu, aqui vão algumas sugestões: para acompanhar o mix de salsichas