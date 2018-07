Qualcomm abre CES com novo chip, Steve Ballmer e Garibaldo O presidente-executivo da Qualcomm, Paul Jacobs, apresentou no final da segunda-feira uma nova versão de chips para smartphones com a ajuda de convidados que foram de Steve Ballmer e Maroon 5 ao Garibaldo, de Vila Sésamo, durante discurso de abertura da maior feira de tecnologia de consumo do mundo.