Qualcomm desenvolverá tecnologia para faixas de 4G no Brasil

"Um dos compromissos que nós fizemos é o de incorporar todas as bandas que o Brasil está considerando para o 4G, não só de 700 MHz, mas de 2,5 GHz, como também o de 450 MHz para banda larga rural", disse Ramon a jornalistas ao lado do presidente do Conselho de Administração e diretor-executivo da Qualcomm, Paul Jacobs, após reunião com a presidente Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto.

A Qualcomm e o governo brasileiro assinaram em abril um memorando de entendimentos que previa a instalação de um centro de pesquisa e desenvolvimento focado para tablets.

Jacobs disse que as operações do centro deverão ser iniciadas a partir do primeiro trimestre de 2013, mas não revelou o total investido no local. O executivo disse que o empreendimento será na cidade de São Paulo, com a contratação de cerca de 100 pessoas, e que a primeira empresa parceira no centro é a CCE.

(Reportagem de Hugo Bachega)