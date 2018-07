Qualcomm supera expectativas e eleva projeções

A ação da principal fornecedora de chips para celulares subiu 6 por cento no after-market nesta quarta-feira após a companhia aumentar sua projeção de receita para o acumulado do ano para uma faixa de 23,4 bilhões de dólares a 24,4 bilhões de dólares, ante previsão anterior de 23 bilhões de dólares a 24 bilhões de dólares.

A Qualcomm também aumentou sua meta de lucro por ação para uma banda de 4,25 dólares a 4,45 dólares contra sua estimativa anterior de 4,12 dólares a 4,32 dólares.

A companhia registrou lucro de 1,91 bilhão de dólares, ou 1,09 dólar por ação, no trimestre encerrado em 30 de dezembro, frente a lucro de 1,4 bilhão de dólares ou 0,81 dólar por ação no mesmo período no ano anterior.

Excluindo itens extraordinários, a Qualcomm teve lucro por ação de 1,26 dólar, contra a expectativa de Wall Street de 1,13 dólar, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita avançou para 6,02 bilhões de dólares contra 4,68 bilhões de dólares no mesmo trimestre 2011, comparável às expectativas de Wall Street de 5,9 bilhões de dólares, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

(Reportagem de Sinead Carew)