Como parte do acordo, a Qualcomm, através de sua subsidiária Pixtronic, vai trabalhar com a Sharp --que fornece telas para o novo iPhone da Apple-- para desenvolver novos modelos de telas de baixo consumo de energia com base na tecnologia IGZO da fabricante de TVs, informou a companhia.

As duas companhias também consideram colaborar na fabricação de processadores.

(Por Tim Kelly)