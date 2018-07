Qualidade da areia é boa em 16 praias do Rio Boletim quinzenal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro conclui que a qualidade da areia é boa em 16 praias cariocas, ótima em 11, regular e seis e não recomendada em três. Os dados foram divulgados ontem no Diário Oficial do Município. O resultado saiu após o monitoramento das areias de 36 praias. A pesquisa, feita entre 9 e 23 de outubro, considerou a quantidade encontrada de coliformes totais e da bactéria E.Coli.