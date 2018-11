Qualidade da areia é boa em 17 praias do Rio Boletim de avaliação quinzenal de 36 praias cariocas, publicado no Diário Oficial do Município nesta terça-feira, mostra que a qualidade da areia foi considerada boa em 17 locais. A avaliação, realizada de 24 de novembro a 8 de dezembro, considerou a areia ótima em 11, regular em seis e não recomendada em duas.