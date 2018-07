Qualidade da cana é tema de curso A consultoria Fermentec, especializada em fermentação alcoólica, promoverá, nos dias 24 e 25, em Piracicaba (SP), o curso Indicadores da Qualidade da Matéria-Prima. De acordo com os organizadores, o objetivo do curso é demonstrar que um bom resultado na usina se inicia com o monitoramento da cana-de-açúcar a ser processada. Tel. (0--19) 2105-6100 ou por e-mail cursos@fermentec.com.br.