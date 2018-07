Qualidade do ar em São Paulo varia entre boa e regular A qualidade do ar varia entre boa e regular nos pontos de medição da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, hoje. O ar é bom nas estações de Santana, Nossa Senhora do Ó, Taboão da Serra, Congonhas, Ibirapuera, São Caetano do Sul, Mauá, Mooca e Parque Dom Pedro. O ar está regular nas estações de Osasco, Pinheiros, Parelheiros, Santo André (Capuava) e Itaquera.