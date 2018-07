Qualidade do ar regular na região metropolitana de SP A qualidade do ar na região metropolitana da Grande São Paulo encontra-se regular nesta manhã, informa a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb). Segundo a empresa, uma massa de ar quente atua sobre todo o Estado. A forte pressão provoca boa ventilação e nebulosidade variável, o que deve manter o ar nas atuais condições durante todo o dia. Pessoas com doenças respiratórias podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço, alerta a Cetesb. Das 19 estações da Cetesb que fazem a monitoração da qualidade do ar na Grande São Paulo, apenas a do Ipen USP apresenta condições boas, segundo boletim das 10 horas. No interior, as estações de Paulínia, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto indicam condições regulares, enquanto nas demais estações a qualidade do ar é considerada boa. No litoral, as duas estações de Cubatão (Centro e Industrial) apontam qualidade regular do ar.