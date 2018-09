Qualidade do leite no Brasil em debate Representantes da cadeia leiteira estarão reunidos, nos dias 18 e 19, em Brasília (DF), para debater os desafios do setor. No encontro, coordenado pela unidade Gado de Leite da Embrapa, instituições públicas e privadas vão propor ações para adequar a qualidade do leite nacional às exigências do mercado externo. Um dos desafios é adequar a produção brasileira aos requisitos da Instrução Normativa (IN) 51, do Ministério da Agricultura, que prevê regras para a produção do leite. Tel. (0--32) 3249-4700.