Qualidade do serviço é afetada, diz advogada Para a advogada Daniela Trettel, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), ao negar procedimentos, as operadoras afetam a qualidade do serviço. "Quem tem capacidade de dizer qual a melhor forma de cuidar do paciente é o médico. E por questões não médicas, geralmente econômicas, as operadoras tolhem determinações científicas." Para o paciente, explica ela, resta procurar a Justiça ou pagar pelo procedimento.