'Qualquer um pode acusar', diz advogado de PM O advogado Nilton de Souza Nunes disse que o soldado Pascoal dos Santos Lima nega a autoria da morte do coronel José Hermínio Rodrigues e as acusações de Wellington Franco. Pascoal, que hoje trabalha internamente na Corregedoria da PM, foi absolvido por sete votos a zero no único processo de homicídio que enfrentou. "Ele não participou de nenhum delito. Qualquer um pode fazer acusação. Vamos ver em que condições essa pessoa está acusando meu cliente. Vamos ver o que essa pessoa dirá em juízo. Cabe ao Estado produzir provas. Meu cliente é inocente. A vida dele foi bagunçada. Ele enfrenta um momento difícil." J.J. e M.G.