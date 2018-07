Quando as falhas são escolhas

Descobriu-se que a empresa alemã instalou em 11 milhões de carros com motores a diesel um software que detecta se o veículo está sendo submetido a um teste de emissões poluentes. Em caso positivo, é ativado um sistema que reduz as emissões para o nível considerado adequado. Após o teste, o veículo volta ao seu “normal”, reduzindo a efetividade do sistema de controle de emissões, o que aumenta os níveis de gases de 10 a 40 vezes mais que o permitido.

Além dos danos causados ao meio ambiente, a fraude indica que a empresa não teve muito pudor em mentir a 11 milhões de consumidores – pessoas que confiaram nos carros da marca e foram logradas exatamente numa característica pela qual haviam pago um valor a mais, o “selo verde” dos veículos a diesel.

O escândalo levou o presidente executivo da Volkswagen, Martin Winterkorn, a pedir demissão. Em nota, disse estar chocado com os eventos dos últimos dias. “Acima de tudo, estou abismado por como foi possível um erro de conduta de tal tamanho no Grupo Volkswagen”, afirmou Winterkorn.

Um erro de conduta bem calculado, por sinal. A poluição causada pelos veículos não se devia a uma falta de tecnologia. Ao contrário, desenvolveu-se um sistema com total controle sobre as emissões – quando emitir muito e quando emitir pouco. A poluição da Volks era uma escolha, não um acidente.

A situação faz lembrar outro caso bem conhecido pelos consumidores do mundo inteiro – a troca ou o reparo de produtos em razão de problemas relativos à sua segurança, o famoso recall. As empresas costumam apresentá-lo como se fosse resultado de uma esmerada preocupação com o cliente. As empresas descobrem um defeito e, zelosas da segurança e do bem-estar dos seus clientes, apressam-se a convocar todos para substituir ou reparar o produto defeituoso.

No entanto, o discurso das empresas não descreve toda a realidade. O atraso na convocação de campanhas para reparação dos defeitos – alguns deles detectados até dez anos antes – desmente a preocupação com a segurança dos clientes. E aqui está a semelhança com a fraude nos motores da Volkswagen. A chamada para o recall é muitas vezes resultado de mero cálculo: é o momento em que deixa de ser financeiramente interessante manter oculta aquela informação. Não é mera falha – é também uma escolha, numa arriscada ponderação entre as finanças da empresa e a segurança dos clientes.

O eufemismo é outro elemento habitualmente presente nas notificações de recall, o que evidencia o longo caminho que ainda falta percorrer para uma relação de transparência com o consumidor. Na linguagem utilizada nas notificações nada é muito grave ou muito sério. Em geral, é apenas uma “não conformidade” ou uma “inadequação” do produto. Mais do que a segurança do cliente, o que se quer a todo custo é não arranhar a marca, preservando-a dos seus próprios erros.

Calcula-se que a artimanha da Volkswagen pode lhe custar US$ 18 bilhões em multas nos EUA, já que no país foram vendidos 482 mil carros fraudados. A multa máxima é de US$ 37,5 mil por veículo. O valor é alto, mas talvez seja a única linguagem que funcione quando as empresas fazem ouvidos moucos a todas as outras. É preciso punir exemplarmente, de forma a inverter a lógica econômica da fraude. Se assim for feito, rapidamente as empresas ficarão mais preocupadas com os consumidores e com o meio ambiente.