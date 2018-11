Quando fica para a próxima

O ano está acabando, a fase de vestibulares também, e há quem já pense num próximo semestre de cursinho. Pessimismo ou não, ter um plano B pode ajudar a não entrar em desespero caso venha a reprovação no vestibular.

"O estudante precisa pensar no ano que passou e se responsabilizar pelos seus erros, o que não significa se culpar", diz o psicólogo e orientador pedagógico do colégio I. L. Peretz, Bruno Weinberg. "Isso ajuda a refletir sobre o que deu errado."

Avaliar pontos falhos no esquema de estudos é a chave para não repetir os erros, segundo o professor de matemática do Etapa Marcelo Dias Carvalho. "Um erro comum é estudar muitas horas seguidas, chega uma hora em que já não rende", diz. "O certo é, na hora do cansaço, dar uma caminhada, sair um pouco, e depois voltar."

A dica do professor Tadeu Terra, diretor de Material Digital do COC, é que o aluno pegue as provas que fez e veja onde teve sucesso. "Mas é preciso que ele avalie as suas notas em relação às dos outros candidatos, não apenas entre suas notas", diz. "Nos vestibulares não há um resultado absoluto, é preciso analisar sempre em relação aos seus pares, não interessa a nota absoluta, o que interessa mesmo é a nota relativa."

DICAS

Professores Tadeu Terra, do COC, Marcelo Dias Carvalho, do Etapa, e Bruno Weinberg, do I. L. Peretz

1. Aproveite o momento de frustração para refletir sobre o ano que passou

2. Veja as provas que fez e avalie seus pontos falhos em relação aos outros candidatos

3. Pense em como foi seu esquema de estudos e tente avaliar o que poderia ser diferente

4. Descanse. Parar e ficar longe dos livros por um tempo é importante para voltar com força total no ano Seguinte

5. Não se encha de aulas: as horas de estudo em casa são essenciais para fixar o conteúdo

FRASES

"Já penso num plano B, porque não tem jeito: as chances de eu não passar são grandes. Se acontecer isso mesmo, no ano que vem vou fazer cursinho em outro horário, à noite, para ter mais horas de estudo em casa”

Vinicius Rodrigues, de 18 anos, aluno do Etapa e vestibulando de Medicina

"Se não passar, vou fazer cursinho me dedicar mais, porque agora tenho consciência de que poderia ter estudado bem mais; se eu reprovar, será por esse motivo”

Davi Finotti, de 17 anos, aluno do Colégio Pio XII, vestibulando de Direito