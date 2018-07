'Quando fico tonta, já paro'

A estudante de Jornalismo Marina Escarminio, de 20 anos, começou a beber aos 16 - "tarde para os tempos de hoje", segundo ela. "No início, eu experimentava caipirinha de saquê nas baladas. Comecei tarde, sou filha única e minha mãe sempre me segurou mais", afirma.

Dos 18 anos em diante, Marina passou a sair com as amigas quase todos os finais de semana. "Gostamos de dançar e de salsa. Então, fazemos rodadas de tequila." Em geral, as doses são distribuídas ao longo da noite. "Até o final da balada fazemos três ou quatro rodadas, mas não é direto. Bebemos quando chegamos no bar, depois dançamos um pouco, depois fazemos outra. Vamos intercalando as doses entre conversas e dança."

Marina, que considera seu organismo resistente à bebida, conta que chega a ingerir quatro doses de tequila em uma hora e meia - característica do chamado "beber em binge". Quando isso acontece, diz, costuma ficar sem beber nada no resto da noite.

"Fico nisso, não exagero. A maioria (dos amigos) continua bebendo, mas eu paro para não passar vergonha." A estudante diz que "aprendeu a beber depois de tomar um porre" em um churrasco no último ano do ensino médio, há três anos. "Agora, quando fico tonta, eu já paro."

A fotógrafa Sabrina de Souza Coelho, de 25 anos, diz que bebe tanto quanto os homens da mesa quando vai a um bar com os amigos, programa que costuma ser semanal. O fato de as mulheres estarem bebendo mais, para Sabrina, tem a ver com a conquista da independência feminina nas últimas décadas.

"As mulheres estão saindo mais porque agora cada uma tem o seu trabalho e o seu dinheiro, para gastar com o que quiser", acredita a fotógrafa.

Marina e Sabrina são dois exemplos que ilustram o aumento do consumo excessivo entre as mulheres. "Esse fato está acontecendo no Brasil de uma maneira muito rápida, da mesma forma que aconteceu na década de 1960, quando as mulheres começaram a fumar", avalia o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, um dos autores da pesquisa que avaliou o consumo de álcool no País entre 2006 e 2012.

Marina, por exemplo, conta que já competiu com um amigo para ver quem bebia mais cerveja. Ela ganhou após tomar nove copos - o amigo parou no oitavo. Mesmo assim, ela ressalta que as mulheres ainda sofrem com a imagem negativa do hábito: "Me comporto. Bebo socialmente e só no final de semana".