Quando ser gordinho é o requisito para fazer sucesso

Tão logo foi convidado pelo produtor Sandro Chaim para traduzir e dirigir a versão brasileira de Hairspray, Miguel Falabella decidiu arriscar. "Meu primeiro impulso foi convidar o Edson Celulari para viver a mãe gordinha, papel que John Travolta interpretou no cinema", disse ele que, feita a convocação, recebeu um sinal positivo pouco tempo depois. "No início, fiquei surpreso, pois nunca tinha feito um musical e muito menos um papel feminino tão característico", conta o ator. "Mas aceitei o desafio e, mesmo com alguns problemas no início, hoje, quando tiramos alguns dias de férias, tenho saudades dos brincos e dos enchimentos."

No palco, Celulari é Edna Turnblad, rechonchuda mãe de Tracy (Simone Gutierrez, na foto), adolescente também gordinha que, naquele ano de 1962, decide tentar o que parece impossível: tornar-se celebridade como dançarina em um programa musical de televisão que é a verdadeira sensação do momento. Ela não só consegue como, por causa do grande sucesso, ameaça a hegemonia de Amber Von Tussle (Daniele Winits), então a queridinha da atração e filha da produtora do show, Velma (Arlete Sales). Ganhadora de oito Tonys (prêmio máximo do teatro americano), Hairspray é uma comédia musical inspirada no filme homônimo dirigido em 1988 por John Walters, o rei da transgressão - tanto que o papel de Edna é vivido pelo famoso travesti Divine. O sucesso na Broadway foi tamanho que a história voltou para o cinema em 2007, agora com John Travolta à frente. "São três formas distintas de se interpretar o mesmo papel", observa Falabella. "Divine vive uma mãe mais agressiva, enquanto Travolta é mais caricatural. Por isso que, sem falsa modéstia, acredito que nossa Edna Turnblad é a melhor - Celulari consegue tanto ser engraçado no papel de uma mulher gorda como também ser terno e comovente."

Para viver um personagem tão complexo, mas de aparência simples, Celulari enfrentou uma série de provações. Primeiro, físico - uma mulher de 150 quilos exigiu o uso de próteses e enchimentos que alargaram sua silhueta, especialmente os glúteos. Já a segunda barreira, cantar e dançar, contou com a ajuda de uma especialista, a mulher Claudia Raia. "Passamos muitas madrugadas ensaiando, enquanto nossos filhos dormiam. Eu também cantava enquanto fazia esteira, para aumentar o fôlego."

O desafio de Simone Gutierrez foi outro. Especializada em musicais (participou de Les Misérables e A Bela e a Fera), viu no papel de Tracy a chance de sua carreira. "Naqueles espetáculos, participei do coro pois sempre fui baixinha e gordinha", conta. "O curioso é que precisei engordar 15 quilos para interpretar Tracy. Mesmo assim, graças ao seu 1,50 metro e seus 60 quilos, Simone é a Tracy mais magra e mais baixa das montagens do musical feitas até hoje, segundo a produção americana. "O adorável nesse personagem é sua disposição em romper com padrões de peso e beleza. Para ela, todas as pessoas têm de ter uma chance."