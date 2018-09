Quantidade certa de árvores torna sistema viável Para o sistema ser viável, a Embrapa recomenda plantar a quantidade certa de árvores. Se for plantado um número muito grande, o pasto pode ser prejudicado. Em caso de poucas árvores, haverá menos sombra. Ideal é que antes da chegada do gado as árvores estejam com 8 centímetros de diâmetro. Caso contrário, os animais destroem as árvores. Com os troncos nesta medida, a altura fica entre 7e 8 metros, tamanho bom para produzir boa sombra.