Quantos de nós têm essa coragem?

Mais à frente, defino: Nascida em Paris, educada na Suíça, tendo corrido mundo, Rainha do Cinema Brasileiro de 1952, Eliane é uma espécie de Greta Garbo brasileira. Um dia, no auge, decidiu: "O estrelato não é para mim", e saiu de cena. Essa reconciliação com a vida veio com a maturidade, com os três filhos, Vivien, Vanessa e Tommy, com os netos Anna, André, Thiago, Naruh, Thomas e Julia. E também por meio de uma autobiografia deliciosa, Ilhas, Veredas e Buritis, da editora Brasiliense, pura poesia que nos ensina a viver.

Com essa mulher estarei amanhã à noite num palco conversando sobre vida e cinema, fama e sonhos, vaidade e verdade. Quando este jornal chegar às suas mãos, hoje, estarei no avião rumo a Brasília. Não, não vou parar ali, desço e sigo de carro para Pirenópolis, a 150 quilômetros de distância. É que está começando a 2ª Flipiri, a feira literária que reunirá escritores e cineastas em torno de Eliane Lage, a estrela que fez alguns dos principais filmes da Vera Cruz, e hoje se refugiou naquele recanto paradisíaco (relutei, mas usei a palavra, não encontrei outra), onde você escolhe entre 50 cachoeiras, dezenas de pousadas, restaurantes, bares, montanhas e um ar que sufoca de tão límpido e fresco. Eliane passou dos 80 anos e circula pela cidade consciente da qual faz parte como habitante normal e patrimônio cultural. De uma simplicidade que estarrece, Eliane conhece todos, conversa com todos, vive numa pequena casa afastada, para ficar longe do barulho. Imaginem, que barulho pode haver naquela vila tricentenária que foi polo de ouro, hoje é de uma beleza que cativa, como Tiradentes ou Paraty? Andamos pelas ruas, seguimos o cheiro dos biscoitos de queijo que saem das padarias no fim da tarde e que é melhor comê-los quentes, quando se dissolvem na boca. Por uma semana, da manhã ao fim do dia, escritores de livros estão percorrendo escolas, vão aos sítios, conversam com as crianças, estas os recebem com café da manhã, sucos, leite, frutas.

Vou pela segunda vez para ocupar o palco num momento que denominei A Hora da Estrela (perdoe-me, Clarice Lispector) para conversar com Eliane Lage. Na verdade, uma conversa em que reconstituiremos a trajetória dela que, no cinema, foi curta e fulgurante. É uma maneira de manter viva a memória brasileira. Alta, lindíssima, elegante, Eliane poderia ter sido top model, se moda existisse naquele tempo como existe hoje. No começo dos anos 50, essa mulher participou do primeiro filme da Vera Cruz, Caiçara. Depois de filmar Ângela no Rio Grande do Sul, foi a atriz do maior sucesso do estúdio, Sinhá Moça. Terminou a carreira com Ravina, uma espécie de atmosfera de Charlote Brontë, adaptada para o Brasil.

Haverá uma ponta de melancolia nesse encontro de amanhã à noite. Não pela nostalgia, mas porque desde o ano passado sugeri o convite para outro personagem estar comigo e Eliane no palco. A direção da Flipiri havia concordado, seria um elemento-surpresa. Eu deveria levar Anselmo Duarte, que foi o galã de Eliane em Sinhá Moça. Ele, o grande ídolo de sua época, num Brasil diferente, ingênuo, primitivo. Tempo em que os maiores astros iam de ônibus para o estúdio, porque ganhavam pouco, ainda que tivessem muita fama. Eram homens bonitos, admirados, queridos, numa época sem marketing, sem botox, lipoaspiração, musculação, sem mídia alucinada, sem Big Brother (que é uma coisa cada vez mais estúpida, com personagens cretinos), sem revistas alucinadas por celebridades e paparazzi infernizando atrás.

Quando voltei da primeira Flipiri, estive com Anselmo em um almoço que o filho dele, Ricardo, com quem ele viveu os últimos anos de vida, promovia para reunir amigos do pai. Toquei de leve no assunto, Anselmo quis saber dela, se ainda era bonita, elegante, altiva. Essa a palavra que empregou, altiva. Seus olhos brilharam. Já eram os olhos amortecidos de um homem de quase 90 anos, sentia-se longe do cinema que amou, o diretor que deu ao Brasil sua única Palma de Ouro de Cannes. Por instantes, aqueles olhos se acenderam. Na Flipiri, um momento de história do cinema brasileiro. Os atores que tinham vivido a única tentativa organizada de se fazer um cinema industrial neste país, com gente de primeira linha. Mas foram milhares de erros, loucuras, egos. De qualquer maneira, dois filmes chegaram até hoje intactos, podemos dizer: Sinhá Moça e O Cangaceiro.

Poderia ser uma conversa a ser registrada, porque Anselmo sempre foi um conversador maior, cheio de fantasias e histórias. Não houve tempo. Ele chegou próximo aos 90 anos e partiu. Estaremos no palco, amanhã, somente Eliane e eu, falando de cinema e de vida. Ela, vivendo no hoje, também é história. Eliane teve tudo, riqueza, beleza (era estonteante), fama, mas gostava mesmo era da terra, do pé no chão, do ar do campo, da não dissimulação, da franqueza. Não hesitou, teve o gesto de renúncia. Quantos de nós têm essa coragem, tendo muito menos?