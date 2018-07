Quarta-feira será de chuvas fortes em boa parte do País

O dia terá nebulosidade variável em grande parte do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo e norte de Paraná. Poderão ocorrer pancadas de chuva na parte da tarde no sul do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, norte do Amapá e na Costa Leste do Nordeste.

O dia será parcialmente nublado em grande parte do Nordeste, com predomínio de sol no interior do Ceará, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco. No sul da Bahia ocorrerão pancadas de chuva rápidas e passageiras. Não haverá mudanças significativas na temperatura.