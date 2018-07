Quarteto briga para fechar ano em alta

São Paulo, Flamengo, Internacional e Palmeiras, os quatro candidatos ao título do Campeonato Brasileiro de 2009, se apegam nessa conquista como a chance derradeira de salvar um ano de pouco brilho.

O São Paulo sonhava ganhar mais uma Libertadores (a quarta), ou, ao menos, levar o Paulista, para começar bem a temporada. Foi eliminado nas quartas de final da competição sul-americana diante do Cruzeiro e caiu na semifinal do estadual - contra o rival Corinthians. De quebra, trocou o consagrado Muricy Ramalho pelo jovem Ricardo Gomes, encerrando fase de conquistas do treinador.

"Percebemos neste ano que as coisas não se encaixaram. O Muricy não saiu por causa da derrota para o Cruzeiro. Esse é o processo", disse o presidente Juvenal Juvêncio em junho.

O Flamengo ganhou mais um Campeonato Carioca em outro duelo com o Botafogo, mas fracassou na Copa do Brasil, perdendo a semifinal para o Internacional, com um gol no último minuto. Logo depois, já nas rodadas iniciais do Brasileiro, desgastado com os fracassos anteriores, o técnico Cuca acabou demitido. "Decidimos que o Flamengo tem de ficar em primeiro, e o melhor é interromper esse trabalho com esse profissional que muito nos honrou em tê-lo por aqui", explicou o vice-presidente de futebol Kléber Leite.

QUEDA ACENTUADA

O Internacional, em pleno ano do centenário, começou com tudo, conquistando o Campeonato Gaúcho e deixando a metade vermelha de Porto Alegre eufórica. De forma arrasadora, chegou à final da Copa do Brasil contra o Corinthians, de Ronaldo, e era tido como o melhor time do Brasil. Simultaneamente buscava o título da Recopa Sul-Americana.

Mas, de repente, tudo mudou. Foi derrotado pelo Corinthians e perdeu a Recopa para a LDU, do Equador. Depois, na Copa Sul-Americana, foi precocemente eliminado - caiu diante do Universidade de Chile.

O Palmeiras, antes dirigido por Vanderlei Luxemburgo e agora por Muricy Ramalho, começou a temporada com uma campanha empolgante no Paulista. Chegou como líder inquestionável à semifinal e, diante do 4º colocado Santos, viveu a primeira decepção: duas derrotas e eliminação.

Restava a Taça Libertadores, o objetivo máximo. Depois de sofrer para escapar ileso pelo "grupo da morte" (Sport, LDU e Colo Colo) na 1ª fase, o time voltou a encontrar o Sport nas oitavas de final, e venceu, mas não conseguiu passar pelo Nacional, do Uruguai, nas quartas. Luxemburgo começou, então, a balançar. Um pouco depois, já no Campeonato Brasileiro, caiu. Na época, o presidente Luiz Gonzaga Belluzzo dizia: "Não tenho medo de dizer que o Palmeiras será capaz de seguir sua trajetória. Não vejo nada dramático pela frente. O clube continuará disputando o campeonato com condições de chegar às primeiras posições".

Tinha razão. O time liderou o Brasileiro por 18 rodadas, mas fraquejou na reta final e abriu a possibilidade de São Paulo, Flamengo e Inter também chegarem às últimas rodadas com chance de salvar a temporada. Agora, só um vai atingir o novo e definitivo objetivo de 2009.