Quarteto é preso após assaltar restaurante em SP Quatro bandidos foram presos, por volta das 22 horas desta terça-feira, 16, após assaltarem a loja da rede de restaurantes China in Box localizada no número 7 da Rua Edward Joseph, no Portal do Morumbi, zona sul de São Paulo. Armado com um revólver calibre 32, o quarteto entrou no restaurante, anunciou o assalto, recolheu dinheiro do caixa e fugiu levando também os celulares de três clientes.