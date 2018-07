Quarteto preso ao invadir casa de médico

Dois dos bandidos foram detidos após abandonarem um Corsa vermelho - no qual se preparavam para fugir - parado em frente à residência - pois perceberam a aproximação da PM. Os outros dois criminosos tentaram escapar pelo quintal da casa vizinha, mas também foram dominados.

Depois de render o médico que chegava em casa, na Rua Ylídio Figueiredo, José Sodré da Silva, de 23 anos, Chispiniano Conceição Souza, 20, William de Souza Costa, 20, e Rodrigo Cosmano, 22, invadiram o imóvel e começaram a separar objetos eletrônicos e joias das vítimas.

Uma testemunha ligou para o 190 e acionou a PM. Policiais da Força Tática do 49º Batalhão chegaram rapidamente apreenderam também com o quarteto um revólver calibre 38. Segundo a PM, William era procurado pela justiça. As vítimas não sofreram ferimentos. O caso foi registrado no 46º Distrito Policial, de Perus.