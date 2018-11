Quarteto preso após tentar arrombar caixa de banco Quatro bandidos, ocupando um Volkswagen Polo branco roubado, foram presos, por volta das 3h, após, juntamente com os demais membros da quadrilha, tentarem arrombar um dos caixas eletrônicos do hall de entrada de uma agência do Banco do Brasil, localizada na rua altura do nº 70 da Rua Entrudo, na Vila Jacuí, zona leste de São Paulo.