Quartos de hotel já têm procura recorde

Com quase seis meses de antecedência, a próxima reunião do clima, a COP-16, que será realizada no fim do ano em Cancún, no México, já está aquecendo a rede hoteleira do país. Foram reservados 20 mil quartos para a conferência, segundo a associação de hotéis do país. Só o comitê de organização da conferência, formado por integrantes das Nações Unidas, reservou 60 hotéis para o evento. / AFRA BALAZINA e ANDREA VIALLI, com AGÊNCIAS