Quase 100% da energia voltou em Itajaí, diz governo Mais de 90% do sistema elétrico da região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, havia sido restabelecido, em caráter emergencial, neste sábado, segundo informações do Governo do Estado. Os trabalhos de restabelecimento do abastecimento de energia nas cidades da área de abrangência da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Blumenau continuavam, mesmo com os deslizamentos de terra e lama, que continuam sendo um problema recorrente na recuperação integral da rede elétrica. Segundo o governo de Santa Catarina, Pomerode estava com quase a totalidade de residências com luz, chegando a 99,5%, Blumenau estava com 94,5% da energia elétrica restabelecida. O município de Gaspar estava com 88%, Luís Alves com 70% e Ilhota com 84,30% de fornecimento de luz. Eletrobrás A Eletrobrás vai garantir R$ 60 milhões para recuperar todo sistema elétrico atingido pelas chuvas na região do Vale do Rio Itajaí-Açu, segundo informações da Centrais elétricas de Santa Catarina. O anúncio foi feito na sexta-feira, após reunião com o presidente da Eletrobrás José Antônio Muniz Lopez na sede da instituição, no Rio de Janeiro. Na próxima quarta-feira, dia 3, será liberada a primeira parcela, de R$ 15 milhões.