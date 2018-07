Quase 12% trabalham em outra cidade

O Censo 2010 constatou que quase 17% dos moradores do Estado levavam mais de uma hora para chegar ao trabalho. Itapecerica da Serra era o município em que mais pessoas levavam mais de duas horas nesse percurso - 14,69% dos empregados. Era seguida por Francisco Morato e Embu-Guaçu. A capital paulista vem em 11.º, com 5,8%. Somados aos moradores que levam uma hora ou mais, chega-se a 31%.

Em todo o País, 10.177.154 milhões trabalhavam em outra cidade. Também se destacou no Sudeste o Estado do Rio, com 1,2 milhão de pessoas (12% do total nacional) trabalhando fora de seu município. No Nordeste, Bahia (443 mil pessoas) e Pernambuco (557 mil) estavam na mesma situação. No Rio Grande do Sul, eram 652 mil (6,4% do total nacional), e no Paraná, 594 mil (5,8%). Em Goiás, eram 451 mil, e no Pará, 196 mil. / L.N.L. e W.T.