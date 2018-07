Quase 13 milhões podem abater IPVA com créditos

Esta sexta-feira é o último dia para que os contribuintes solicitem à Secretaria da Fazenda de São Paulo que os créditos obtidos com a Nota Fiscal Paulista sejam descontados no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2009. O pedido deve ser feito através do site da secretaria até a meia-noite. Mesmo aqueles que não possuem carro em seu nome podem indicar qualquer outro veículo. Basta informar o Renavam. Veja também: Tabela para cálculo do IPVA de 2009 é divulgada em SP 'Bolsa' vende créditos para baratear IPTU em até 50% Segundo a Fazenda, até às 16h30 desta sexta, já tinham sido recebidos 169.481 pedidos, totalizando mais de R$ 7,85 milhões em abatimentos. A pasta informa que inicialmente não existe possibilidade de prorrogação desse prazo. Mas o crédito continua disponível por cinco anos para o contribuinte que quiser tê-lo depositado em sua conta corrente ou poupança ou ainda descontado no IPVA de 2010 em diante. O projeto da Nota Fiscal Paulista estabelece a devolução aos consumidores de 30% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido pelo estabelecimento comercial. Além de incentivar os consumidores a exigirem a nota fiscal, a iniciativa também contribui para o combate à sonegação. Atualmente há 397.889 estabelecimentos cadastrados em todo o Estado. Já foram obtidos R$ 347,81 milhões em créditos. Para abater o imposto, deve-se acessar com sua senha o site da Secretaria da Fazenda, indicar o Renavam do veículo e o valor dos créditos. Não é necessário que o veículo seja de propriedade do consumidor nem que se utilize todo o crédito. "Feita a opção, não há como cancelar. Se a família tem diversos veículos, pode distribuir o valor entre eles." Oller alerta, porém, que uma compra pode não render crédito porque o estabelecimento não recolheu o imposto naquele mês. Dicas Para se cadastrar: entre no site da Nota Fiscal Paulista e obtenha uma senha pessoal Para utilizar a opção de abatimento do IPVA: indique o Renavam do veículo para o qual deseja utilizar os créditos Para receber os créditos em dinheiro: selecione a opção conta corrente e forneça os dados var keywords = "";