Quase 2 mil sem-terra bloqueiam cinco rodovias em MS Quase 2 mil sem-terra bloqueiam desde 6h de hoje cinco rodovias em Mato Grosso do Sul, três federais e duas estaduais. O movimento é contra a paralisação do processo de reforma agrária no Estado, determinado pela Justiça Federal, com base em levantamento feito pelo Ministério Público Federal (MPF) sobre irregularidades cometidas pelos assentados. Entre as irregularidades estão a compra e venda de terrenos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).