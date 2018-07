Quase 2 milhões de carros devem deixar SP no carnaval Aproximadamente 1,9 milhão de veículos devem deixar São Paulo neste feriado de carnaval, principalmente em direção ao litoral e ao interior do Estado. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os melhores horários para sair da cidade é após as 22h de hoje ou no fim da manhã de sábado.