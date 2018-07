Quase 2 milhões de carros devem deixar SP no feriado

A Operação Estrada da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que visa o monitoramento da saída da capital, tem início na tarde da próxima quinta-feira e se intensifica ao longo da sexta-feira. A companhia também monitora o retorno à cidade desde a tarde do domingo até a manhã de segunda.

Castello-Raposo

Cerca de 495 mil veículos devem circular pelos dois sentidos do Sistema Castello-Raposo, entre os dias 6 e 9 de setembro. A concessionária que administra as rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, a CCR ViaOeste, afirma que a Operação Feriado tem início às 0h da próxima sexta e se estende até às 0h da segunda. Todas as obras que causam interferência no tráfego, seja com desvios ou interdições, serão suspensas. O motorista pode entrar em contato com a concessionária para auxílios mecânicos ou para informações sobre o tráfego no número (11) 4136-6101.

Ayrton Senna-Carvalho Pinto

A Ecopistas, concessionária que administra as rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, estima que mais de 200 mil veículos devam deixar São Paulo e passar pela praça de pedágio de Itaquaquecetuba. Já para ir e voltar da região serrana de Campos do Jordão, Litoral Norte e Vale do Paraíba, a expectativa é de 770 mil veículos.

Segundo a concessionária, o tráfego deverá se intensificar a partir das 16h de quinta-feira. Na sexta, a previsão é de congestionamento entre às 7h e às 12h. Já no retorno a previsão de maior movimento é para o domingo, das 15h às 22h. Em caso de emergência, os motoristas devem solicitar o auxílio da Ecopistas por meio do telefone gratuito 0800-7770070, ou pelo twitter: @ecopistas.

Dutra

A Via Dutra também tem operação especial de atendimento aos motoristas no feriado da

Independência. De acordo com a concessionária, Nova Dutra, cerca de 162 mil veículos devem passar pela rodovia na saída da capital. O monitoramento começa na tarde de quinta e segue até as 23h de domingo.

A Concessionária prevê que o tráfego na Via Dutra pode ficar intenso entre 16h e 22h da quinta e entre 8h e 14h de sexta, durante a saída para o feriado. O retorno para a capital será intenso entre as 16h e 20h do domingo.

Anchieta-Imigrantes

A Ecovias, concessionária que administra as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes, espera que possam passar pelas vias, no sentido baixada santista, de 215 a até 365 mil veículos durante o feriado.

A Operação Descida (7x3) será implantada na quinta, a partir das 13h, e seguirá até 20h de sexta. A Operação Volta a ser implantada às 8h de sábado e permanece ativa até as 12h. Nessa operação, os veículos com destino ao litoral podem utilizar as duas pistas da Anchieta e a pista Sul da Imigrantes. A subida é feita pela pista norte da Imigrantes.

A Ecovias espera que as rodovias tenham aumento no tráfego de veículos entre as 13h e 20h de quinta, 16h e 24h de sexta e, no retorno à capital, das 15h às 22h de domingo.

Régis Bittencourt

Autopista Régis Bittencourt prepara uma operação especial para a BR-116 SP/PR, com recursos operacionais extras e esquema de tráfego para a descida e subida da Serra do Cafezal - região de Miracatu (SP). A operação começa ao meio-dia da próxima quinta e segue até à meia-noite de domingo. Devido à operação, está restrita a passagem de cargas especiais (veículos pesados superdimensionados) pela Régis durante o período. A concessionária não informou quantos veículos devem passar pela rodovia durante o feriado.

Os horários com maior índice de congestionamento na rodovia são calculados entre as 16h e 22h de quinta, 6h e 14h de sexta e das 15h às 22h de domingo.

Anhanguera-Bandeirantes

A CCR AutoBAn prevê a circulação de aproximadamente 660 mil veículos, entre saída e chegada da capital, pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes durante o feriado da Independência.

Em direção ao Interior, os motoristas devem evitar os horários de pico do tráfego, entre 16h e 20h na quinta e das 8h às 13h de sexta. Para o retorno à São Paulo, a maior concentração de veículos está prevista para o horário entre 13h e 21h de domingo.