Quase 20% dos presos do País foram detidos por tráfico Quase 20% dos presos do Brasil cumprem pena por tráfico de drogas, segundo levantamento baseado em dados de 2009 do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias, do Ministério da Justiça. A pena para tráfico de drogas varia entre três e 15 anos de reclusão, além de multa.