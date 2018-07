Quase 27 milhões de britânicos assistem abertura das Olimpíadas

Ao redor do mundo, foi declarado que aproximadamente um bilhão de pessoas assistiram à celebração da história e cultura britânica criada pelo diretor Danny Boyle, informou o governo do país no sábado.

A audiência doméstica atingiu o pico de 26,9 milhões de telespectadores durante a parte que contava com doutores e enfermeiras dançarinos, em um tributo ao Serviço de Saúde Nacional financiado pelo governo, de acordo com os números da BBC.

Os britânicos mostraram bastante energia durante o espetáculo de quase quatro horas. Mais de 19 milhões ainda estavam assistindo quando o caldeirão olímpico foi aceso à meia noite e meia do horário local (20h30 horário de Brasília).

O país sede gastou cerca de 9 bilhões de libras esterlinas (14,1 bilhões de dólares) para construir a infraestrutura e sediar os Jogos, que voltou a Londres pela primeira vez desde 1948.

Parte dos britânicos questionaram o custo em tempos de profundos cortes nas despesas do governo, enquanto temores com a segurança e transporte abalaram ainda mais o entusiasmo para o maior evento esportivo do mundo.

Entretanto, a atmosfera parecia melhorar à medida que os Jogos finalmente começaram a se encaminhar, depois de sete anos de preparação.

A maior audiência televisiva do ano passado foi o casamento real do príncipe William e Kate Middleton que atingiu 26,3 milhões de telespectadores, quando o casal subiu o altar na Abadia de Westminster, de acordo com dados da indústria.

A vitória da Inglaterra sobre a Alemanha Ocidental na Copa do Mundo de 1966 foi o programa mais assistido da história da televisão britânica, com uma audiência estimada de 32,3 milhões, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Britânico de Cinema.